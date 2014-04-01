Президент Украины выступил перед парламентом Австралии.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал ввести "мощные" санкции против России. В очередной раз глава государства выступил с данной инициативой. На этот раз политик выступил с видеообращением к парламенту Австралии. Речь лидера страны в переводе с украинского языка на английский транслировалось на официальном сайте палаты представителей местного законодательного органа.

Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению украинского президента, ни одно российское судно не должно быть допущено в международные порты, а также любой российский бизнес должен быть прекращен в рамках глобальных отношений. Зеленский заметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую помощь Австралии.

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Фото: YouTube / Зе!Президент