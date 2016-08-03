Австралийская медсестра пожаловалась на отравление силиконовыми имплантами

Австралийская медсестра Шейн Макдауэлл сделала операцию по увеличению груди еще будучи восемнадцати летней школьницей. В то время она искренне полагала, что маленький бюст является причиной всех неурядиц, происходящих с ней в жизни. Мало того, девушка считала, что без пышной груди ее красоту вряд ли оценят по достоинству. Однако уже через три года Шейн поняла, что заблуждалась. Осознание пришло уже в браке и будучи беременной своим первым малышом.
Теперь она называет все, что с ней происходило "отравлением имплантами", но раньше списывала все недомогания на свое интересное положение. Девушка вспоминает, что чувствовала хроническую усталость, были регулярные маститы, мигрени и экзема, болели суставы, падал уровень сахара в крови. Со временем кожа австралийки пожелтела.
Несмотря на это Шейн была убеждена, что причина столь ужасного самочувствия кроится непосредственно в том, что беременность первая, и организму тяжело адаптироваться. Когда же девушка забеременела во второй раз - симптомы продолжились с былой мощью.
Симптомы навалились на меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого.
рассказала девушка изданию Daily Mail
Выявить причину болезней Шейн сумела самостоятельно, не прибегая к помощи врачей, так как сама является медсестрой.Девушка уверена, что именно силиконовые импланты влияют на ее организм. И призывает женщин пересмотреть свою позицию касательно увеличения груди. После того, как Шейн удалила ненавистные импланты, ее здоровье вновь стало нормализовываться. Сейчас девушка пребывает в полной гармонии со своим телом.
Источник: KP.RU
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