Австралийская медсестра пожаловалась на отравление силиконовыми имплантами

Девушка увеличила грудь еще в 18 лет, все последующие годы она чувствовала как ухудшается ее здоровье. После удаления имплантов Шейн Макдауэлл вновь прекрасно себя чувствует.

Австралийская медсестра Шейн Макдауэлл сделала операцию по увеличению груди еще будучи восемнадцати летней школьницей. В то время она искренне полагала, что маленький бюст является причиной всех неурядиц, происходящих с ней в жизни. Мало того, девушка считала, что без пышной груди ее красоту вряд ли оценят по достоинству. Однако уже через три года Шейн поняла, что заблуждалась. Осознание пришло уже в браке и будучи беременной своим первым малышом.

Теперь она называет все, что с ней происходило "отравлением имплантами", но раньше списывала все недомогания на свое интересное положение. Девушка вспоминает, что чувствовала хроническую усталость, были регулярные маститы, мигрени и экзема, болели суставы, падал уровень сахара в крови. Со временем кожа австралийки пожелтела.

Несмотря на это Шейн была убеждена, что причина столь ужасного самочувствия кроится непосредственно в том, что беременность первая, и организму тяжело адаптироваться. Когда же девушка забеременела во второй раз - симптомы продолжились с былой мощью.

Симптомы навалились на меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого. рассказала девушка изданию Daily Mail

Выявить причину болезней Шейн сумела самостоятельно, не прибегая к помощи врачей, так как сама является медсестрой.Девушка уверена, что именно силиконовые импланты влияют на ее организм. И призывает женщин пересмотреть свою позицию касательно увеличения груди. После того, как Шейн удалила ненавистные импланты, ее здоровье вновь стало нормализовываться. Сейчас девушка пребывает в полной гармонии со своим телом.

Источник: KP.RU