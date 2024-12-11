  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
176
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Аврора перевезла более 90 тыс. пассажиров за первый месяц

0 0

Двухэтажный скоростной поезд "Аврора" перевёз по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург за первый месяц курсирования 90,1 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в ОЖД.

Всего двухэтажными поездами Северо-Западного филиала АО "ФПК" за 2024 год воспользовались 4 млн человек.

Двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО "ФПК" курсируют по маршрутам: из Санкт-Петербурга в Москву, Адлер, Мурманск, Кострому и Белгород, а также из Москвы в Петрозаводск.

Как добраться из Петербурга в Москву: полный гид по транспорту в 2025 году.

Видео: ОЖД

Теги: ожд, поезд аврора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии