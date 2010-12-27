Авиакомпания "Победа" отложила запуск авиасообщения между Минском и Петербургом

Российский лоукостер “Победа “откладывает на неопределенное время запуск международного рейса в Минск. Руководство компании не успело получить аккредитацию и разрешение проведения полетов в Белоруссию.
Отметим, что проблема кроется в молчании Белорусской стороны. Представители Росавиации предоставили необходимую документацию заблаговременно.
В ходе сложившейся ситуации первым рейсом авиакомпании за рубеж станет маршрут до немецкого города Кельн. Также планируется запуск самолетов до итальянской Пизы.