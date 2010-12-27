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Авиакомпания "Победа" отложила запуск авиасообщения между Минском и Петербургом
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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Авиакомпания "Победа" отложила запуск авиасообщения между Минском и Петербургом

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"Победа" не может открыть рейс в Минск из-за проблем с аккредитацией и разрешением от Белоруссии.

Российский лоукостер “Победа “откладывает на неопределенное время запуск международного рейса в Минск. Руководство компании не успело получить аккредитацию и разрешение проведения полетов в Белоруссию. 
 
Отметим, что проблема кроется в молчании Белорусской стороны. Представители Росавиации предоставили необходимую документацию заблаговременно. 
 
В ходе сложившейся ситуации первым рейсом авиакомпании за рубеж станет маршрут до немецкого города Кельн. Также планируется запуск самолетов до итальянской Пизы. 
Теги: аэропорт , беларусь , белоруссия , кельн , лоукостер , минск , петербург , пиза , победа , пулково , рейс , самолеты
Категории: Новости СПб

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