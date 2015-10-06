Дополнительные рейсы запустят 27, 28, 29 декабря, а также 3 и 5 января.

Авиакомпания "Ижавиа" запустит новогодние рейсы между Петербургом и Челябинском. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Дополнительные рейсы запустят 27, 28, 29 декабря, а также 3 и 5 января на современном Boeing 737-800 в фирменной ливрее компании.

Путь от Челябинска до Санкт-Петербурга и обратно займет 3 часа 10 минут. Вылет из аэропорта Пулково состоится в 10:50, из Челябинска – в 16:55.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запустит прямые рейсы из Петербурга в мексиканский Канкун.

Фото: Piter.tv