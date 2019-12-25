Рейсы запустят с 25 декабря.

С 25 декабря авиакомпания "Алроса" запускает прямые рейсы из Петербурга в Тель-Авив. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Рейсы будут доступны для путешественников по субботам: вылет из Пулково – в 18:05, прилет в Тель-Авив – в 22:25. Отправление обратного рейса – в 23:55, прибытие в Петербург – в 05:45 в воскресенье.

Напомним, аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов. В зимнем расписании включены рейсы более чем по 70 российским направлениям, также насчитывается более 50 международных рейсов.

Фото: Piter.TV