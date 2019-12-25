В пятницу из Мурманска в Петербург отменили два рейса

Самолеты должны были отправиться в Северную столицу в 06:10 и в 07:30 мск.

В пятницу, 18 декабря, самолеты авиакомпаний "Россия" и "Нордавиа" не смогли вылететь из Мурманска в Петербург по причине отмены рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло мурманского аэропорта.

Самолеты должны были отправиться в Северную столицу в 06:10 и в 07:30 мск. Причина отмены рейсов не сообщается. Следующий полет из Мурманска в Петербург запланирован на 11:50 мск. Его совершит авиакомпания "Россия" по расписанию.

Что касается петербургского аэропорта Пулково, то сегодня обошлось без отмены рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. За изменениями можно следить на официальном сайте воздушной гавани.

Ранее мы писали, что авиакомпания Nordwind запустила новогодние рейсы между Красноярском и Петербургом.

Фото: pixabay.com