Авиация МЧС привлекается к тушению пожаров в Забайкалье

Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

Авиация МЧС России привлекается к тушению пожаров в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы работают в селе Новопавловка, где действуют техногенный и ландшафтный пожары. Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 квадратных метрах. Кроме того, горит сухая трава на 200 гектарах. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76.

Ранее мы сообщали, что в Перми загорелось складское помещение.

Видео: МЧС России