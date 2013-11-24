Авиация МЧС доставила в отрезанные населенные пункты Приморья гуманитарную помощь

Эксперты рассказали о гуманитарной миссии в регионе.

Авиация российского экстренного ведомства доставила в отрезанные в результате подтопления из-за сильных дождей населенные пункты Приморья полторы тонны гуманитарной помощи. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты заметили, что в списке грузов находились питьевая вода, пенсия, документы для местных избирательных участков избирательных комиссий и медикаменты. Работу по доставке товара выполнил экипаж борта Ми-8.

Борт доставил ...в отрезанные от дорожного сообщения населенные пункты Ольгинского округа: Моряк-Рыболов, Милоградово, Щербаковка и Фурманово. Оттуда же было вывезено и доставлено в город Владивосток 17 человек, в том числе 4 детей. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что сильные дожди на территории Приморского края продолжаются с начала августа. А 25 августа в российском регионе власти ввели режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб на текущий момент оценивается в семь миллиардов рублей

В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре".

Фото и видео: ГУ МЧС России