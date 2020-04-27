Также в Приморье доставили другое оборудование, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от наводнений муниципалитеты

Авиация МЧС России доставила в Приморье свыше 260 тепловых пушек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тепловые пушки доставили в регион на самолете Ил-76 МЧС России по поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. Также в Приморье доставили другое оборудование, которое в ближайшее время направят в пострадавшие от наводнений муниципалитеты.

Отметим, что с начала августа из-за ливней в Приморье происходили регулярные подтопления. В середине месяца в регионе ввели режим ЧС после наводнения из-за тайфуна "Ханун".

Ранее мы сообщали, что в Бурятии нашли пропавших туристов.

Видео: МЧС России