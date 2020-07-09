Авиации РФ удалось сорвать активную фазу военных учений НАТО

На маневры Dynamics Mongoose 2020 прибыли российские Ту-142.

Российской авиации удалось сорвать активную фазу военных учений НАТО. Об этом сообщили журналисты Discover 24 со ссылкой на Telegram-аккаунт "Оперативная линия". По данным экспертов, вблизи исландского побережья состоялись маневры североатлантического альянса Dynamics Mongoose 2020. Они пошли не по плану из-за нахождения в воздушном пространстве противолодочных самолетов РФ Ту-142. Истребители направило в регион командование ВКС РФ.

Согласно иностранным СМИ, в небе было замечено не менее двух российских самолетов. Они сымитировали ликвидацию кораблей НАТО. Экипажи не остановили поднятые в воздух борты норвежской и британской боевой авиации, которые выдвинулись ради сопровождения.

Напомним, что в Dynamics Mongoose 2020 участвуют надводные и подводные корабли, на вооружении которых находятся крылатые ракеты. Целью маневров является налаживание взаимодействия флотов стран-участниц НАТО.

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Видео: Минобороны России