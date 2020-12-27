Театр на Васильевском покажет премьеру сезона на фестивале LOFT

Петербургский театр покажет зрителям новую постановку в рамках Второго театрального фестиваля LOFT. Мероприятие организовано при поддержке правительства Ленинградской области.

В рамках второго театрального фестиваля LOFT петербургский драматический Театр на Васильевском покажет премьеру сезона, спектакль режиссера Дениса Хусниярова "Августовские киты".

История повествует о двух сестрах, которые находятся на побережье американского штата Мэн. Они проводят летнее в ожидании тех китов, которые должны прибыть из их молодости. Женщины вспоминают свою жизнь, полную исторических потрясений ярких событий, трагедий и радостей. Они учатся воспринимать прошлое терпимее, обретая душевный покой. Неожиданно в уединение сестер вмешивается новый прибывший - аристократ, прибывший из имперской России.

Автором пьесы выступил известный драматург Дэвид Адамс Берри. Произведение считается критиками одним из лучших в творчестве писателя.

Дата: 22 апреля

Начало: 19 часов

Место проведения: Большая сцена театра на Васильевском

Продолжительность: 2,5 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 16+

Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.

Фото: www.teatrvo.ru

