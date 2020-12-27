Театр на Васильевском покажет премьеру сезона на фестивале LOFT

В рамках второго театрального фестиваля LOFT петербургский драматический Театр на Васильевском покажет премьеру сезона, спектакль режиссера Дениса Хусниярова "Августовские киты".
История повествует о двух сестрах, которые находятся на побережье американского штата Мэн. Они проводят летнее в ожидании тех китов, которые должны прибыть из их молодости. Женщины вспоминают свою жизнь, полную исторических потрясений ярких событий, трагедий и радостей. Они учатся воспринимать прошлое терпимее, обретая душевный покой. Неожиданно в уединение сестер вмешивается новый прибывший - аристократ, прибывший из имперской России.
Автором пьесы выступил известный драматург Дэвид Адамс Берри. Произведение считается критиками одним из лучших в творчестве писателя.
Дата: 22 апреля
Начало: 19 часов
Место проведения: Большая сцена театра на Васильевском
Продолжительность: 2,5 часа с одним антрактом
Возрастное ограничение: 16+
Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.
Фото: www.teatrvo.ru
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