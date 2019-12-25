Авария в Выборге привела к смерти подростка

Пятнадцатилетний водитель погиб на месте.

В субботу, 28 марта, в Выборге произошло ДТП, в результате которого погиб пятнадцатилетний юноша. Он находился за рулем автомобиля "ВАЗ-2105". Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленинградский области.

Инцидент произошел около 17:00 на перекрестке Водной и Вознесенской улиц. Подросток, управлявший автомобилем без прав, наехал на своего сверстника. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте, пострадавший пешеход доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

На месте ДТП работали четыре сотрудника ГУ МЧС России по Ленинградской области и одна единица техники. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели водителя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе мужчина прострелил голову товарища после ссоры.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленинградской области