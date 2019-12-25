Авария на канализации на улице Седова изменила маршруты двух троллейбусов

Новые маршруты будут действовать с 13 до 21 июля.

Два троллейбуса, следующие по улице Седова, на неделю изменят маршруты из-за аварийных работ на канализационной сети. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", неполадки зафиксировали у дома №9 по улице Седова.

Так с 10.00 13 июля до 01.00 21 июля троллейбусное движение по упомянутой улице закроется. Троллейбус №14 поедет от конечной "Река Оккервиль" по привычному маршруту до площади Бехтерева, далее по улицам Бехтерева, Хрустальной, Профессора Качалова и по действующей трассе до конечной "Площадь Александра Невского". Троллейбус №16 в эту неделю будет ездить от конечной "Ж/д станция Ручьи" по обычному пути до Хрустальной улицы, далее по ней и по улице Бехтерева до конечной остановки "Площадь Бехтерева".

Также мы сообщали, что троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта на проспекте Мечникова

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / VK