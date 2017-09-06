Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности произошло ДТП с участием грузовика "MAN" и легкового автомобиля "Volkswagen".
По мнению некоторых пользователей, грузовик врезался в припаркованный автомобиль.
Также сообщается об огромной пробке, причиной которой стало столкновение.
Сегодня, 18:21
80
Авария на Гражданском проспекте стала причиной огромной пробки
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о столкновении иномарки и грузовой машины на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности . Копится большая пробка.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности произошло ДТП с участием грузовика "MAN" и легкового автомобиля "Volkswagen".