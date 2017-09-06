Авария на Гражданском проспекте стала причиной огромной пробки

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о столкновении иномарки и грузовой машины на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности . Копится большая пробка.