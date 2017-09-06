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Авария на Гражданском проспекте стала причиной огромной пробки

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о столкновении иномарки и грузовой машины на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности . Копится большая пробка.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности произошло ДТП с участием грузовика "MAN" и легкового автомобиля "Volkswagen".

По мнению некоторых пользователей, грузовик врезался в припаркованный автомобиль.

Также сообщается об огромной пробке, причиной которой стало столкновение.

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Теги: аварии питер , дтп спб , новости спб , пробки спб
Категории: Новости СПб

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