Авария на Дунайском путепроводе: водители не разошлись на дороге

Никто из водителей не пострадал, хотя машины значительно побиты.

В Московском районе Петербурга в аварии пострадали четыре легковых автомобиля. ДТП произошло вечером 17 сентября на Дунайской путепроводе. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.

Машины столкнулись на пересечении Путиловского шоссе с Дунайским проспектом. Изначально проблема затронула два транспортных средства. Однако, спустя час количество поврежденных машин увеличилось до четырех. В социальных сетях отмечают, что на данном участке регулярно происходят аварии. В прошлую пятницу там же столкнулись еще шесть автомобилей.

Согласно информации от очевидцы, один из водителей заезжал на мост. Он решил не пропускать машину, следующую по главной трассе. Две машины серьезно повреждены. На данный момент сведений о пострадавших нет.

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Фото и видео: Piter.tv

