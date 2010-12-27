Петербургские полицейские устроили погоню за подростком на "Мицубиси"

Во вторник, 17 сентября, на улицах Северной столицы развернулся настоящий "Форсаж", полицейские устроили погоню за автомобилем. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в Невском районе. Правоохранители намеревались остановить иномарку, но водитель был неумолим, и началась погоня. В конце-концов "гонщик" сдался. Им оказался подросток, а рядом, на пассажирском сидении прибывал 18-летний владелец машины.
Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Подросток передан родителям.
Проводится административное расследование.
Ранее мы сообщали о том, что пьяный петербуржец прокатил полицейского на капоте машины и лишился водительских прав.
Фото:pixabay
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