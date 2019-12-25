Аварийное здание в центре Петербурга станет домом имени известного архитектора

На месте аварийного дома по улице Печатника Григорьева, 14 уже в следующем году откроется клубный дом, названный в честь известного русского архитектора и художника Василия Федоровича фон Геккера.

В следующем 2022 году в Петербурге, на месте аварийного дома по улице Печатника Григорьева, 14, планируют открыть клубный дом, названный в честь известного русского архитектора и художника Василия Федоровича фон Геккера. О планах сообщил девелопер проекта, столичный Фонд коллективных инвестиций "Рентавед". Представители фонда отметили, что скоро будут завершены строительно-монтажные работы на площадке.

Проект представляет собой реновацию дома 1873 года постройки общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Его проектировал сам фон Геккер. Московские инвесторы купили здание за 61,4 млн рублей. Объем запланированных строительно-монтажных работ на проекте выполнен на 80%, завершить строительство должны до конца текущего года. Четырехэтажный (с учетом мансарды) клубный дом рассчитан на 46 квартир свободной планировки от небольших студий по 18-19 кв. м до просторных семейных площадью более 60 кв. м.

Основатель и руководитель фонда Руслан Сухий отметил, что клубный дом располагается в отличной локации: до Лиговского проспекта и одноименной станции метро менее 500 метров. Также в шаговой доступности – станции "Обводный канал" и "Владимирская", два железнодорожных вокзала и автовокзал. До главной магистрали Петербурга – Невского проспекта – 20 минут ходьбы.

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Фото: пресс-служба Фонда коллективных инвестиций "Рентавед"