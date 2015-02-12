Глава МВД Украины считает, что у Киева больше возможностей в Европе.

Арсен Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей, не уточнив, в чем именно оно выражается. Об этом украинский министр внутренних дел сообщил в интервью журналистам телеканала "Украина". Чиновник прокомментировал вероятность вступления Киева в Североатлантический альянс.

Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Арсен Аваков, глава МВД Украины

Министр объяснил зрителям, что жители Украины должны настолько себя уважать, чтобы стремиться достигнуть стандартов европейского региона. Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман отмечал, что за счет структурных реформ Киев может обеспечить себе рост экономики в среднем на 6% на протяжении 20 лет. Это позволит Украине достичь сегодняшнего уровня Польши.

Аваков прокомментировал слова Байдена о Путине.

Фото и видео: YouTube / Shuster online