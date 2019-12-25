Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировал слухи о повторном закрытии залов

Сейчас кинотеатры находятся в стадии перезаключения договоров с арендодателями, в которых учитываются особые условия на случай повторного закрытия залов.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что власти Петербурга пока не намерены вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако в городе уже несколько недель среди предпринимателей идут разговоры о "второй волне" коронавируса и повторном закрытии общественных мест.

Piter.TV пообщался по этому вопросу с председателем Ассоциации владельцев кинотеатров Олегом Березиным. Он отметил, что кинотеатры не планируют закрываться в ближайшее время. Речь идёт о том, что существует лишь вероятность того, что в Петербурге из-за роста заболевших COVID-19 могут ввести некоторые ограничения.

Любой человек держит в голове "А что будет если...". Мы готовимся как и все нормальные люди, какой-то специальной программы по закрытию кинотеатров нет

При этом кинотеатры сделали выводы после "первых" ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Например, продукцию для фуд-баров в кинотеатре закупают меньше, но чаще. Такие меры приняты для того, чтобы в случае внезапного закрытия еда и напитки не испортились, а владельцам не пришлось их выбрасывать.

Кроме того, сейчас кинотеатры находятся в стадии перезаключения договоров с арендодателями, в которых учитываются особые условия на случай повторного закрытия залов. Как оказалось, в случае полного закрытия кинотеатра, владелец в месяц должен был заплатить до миллиона рублей.

Если мы говорим о среднем кинотеатре на 7-8 залов, то в случае закрытия нужно было заплатить от 700 тысяч до миллиона в месяц. Это на аренду и коммунальные платежи

Такие суммы очень сильно ударили по этой отрасли во время ограничительных мер. Например, из-за того, что у сети "Мираж Синема" не получилось договориться с арендодателем, кинотеатр "ушёл" из ТЦ Ульянка.

Также Березин подчеркнул, что в настоящий момент, в кинотеатрах Северной стоицы находиться безопасно. Так, между сеансами увеличены паузы. Именно в эти моменты специалисты полностью обрабатывают залы. Более того, кассовые аппараты по выдаче билетов протирают каждые 15 минут. Все кинотеатры функционируют согласно указаниям Роспотребнадзора: персонал работает строго в масках и перчатках, на входе гостям измеряют температуру, а после зрители должны сидеть в шахматном порядке с соблюдением дистанции. Исключение — гости, которые пришли вместе.

Говорить о том, что после снятия ограничительных мер кинотеатры экономически восстановились — рано. Дело в том, что в Петербурге кинотеатры открылись на второй прокатной неделе "Довода" Кристофера Нолана, что плохо сказалось на сборах. Стоит отметить, что именно этому фильму пророчили стать одной из самых кассовых картин текущего года.

Мы ещё даже месяц не проработали. Мы открылись, когда уже вторую неделю шёл "Довод". И все, кто хотел его посмотреть, съездили в Ленобласть

Напомним, что кинотеатры в Петербурге закрылись в конце марта. Ограничения были сняты лишь 12 сентября.

Ранеемы сообщали о том, что съемки кино перекроют движение в центре Петербурга.

Фото:Piter.TV, мираж Синема, скриншот