  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:32
56
smirenny
Код вставки плеера

Артисты Симфонического оркестра Петербурга показали, как сильно скучают по работе

0 0

Артистам оркестра "охота на работу": "антивирусный" вариант польки Штрауса.

В субботу, 25 апреля, на YouTube-канале "Петербург Концерт" появилось видеозапись, как артисты Симфонического оркестра играют польку Штрауса "На охоте" в условиях самоизоляции. 

Для любого артиста невозможность общения с публикой – это едва ли не самое тяжелое испытание. Сейчас мы очень скучаем без этих встреч, но не поддаемся унынию и ищем новые формы для творчества. Посмотрите, как же нам всем, артистам Симфонического Оркестра Санкт-Петербурга, "ОХОТА НА РАБОТУ", 

написано в сообщении. 

Сейчас челлендж #охотанаработу набирает популярность в сети.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали пожилую участницу одиночного пикета.

Видео: "Петербург Концерт" / YouTube

Теги: коронавирус, самоизоляция, симфонический оркестр петербурга
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии