Артисты Симфонического оркестра Петербурга показали, как сильно скучают по работе

В субботу, 25 апреля, на YouTube-канале "Петербург Концерт" появилось видеозапись, как артисты Симфонического оркестра играют польку Штрауса "На охоте" в условиях самоизоляции.

Для любого артиста невозможность общения с публикой – это едва ли не самое тяжелое испытание. Сейчас мы очень скучаем без этих встреч, но не поддаемся унынию и ищем новые формы для творчества. Посмотрите, как же нам всем, артистам Симфонического Оркестра Санкт-Петербурга, "ОХОТА НА РАБОТУ",

написано в сообщении.