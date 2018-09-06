Артём Дзюба ответил на вопросы футболисток сборной России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" и сборной Росиии Артем Дзюба ответил на каверзные вопросы футболисток. Ролик с интервью был опублиокован на официальном ютуб-канале националной команды.

Новый капитан сборной рассказал , умеет ли готовить, может ли выбрать супруге подарок в женском отделе, чей голос использует в навигаторе, хочет ли стать тренером женской команды и чем закончится его дружба с Александром Кокориным.

Ранее мы рассказывали, что болельщики "Зенита" назвали Дзюбу лучшим игроком клуба за август.



Видео: youtube/ Сборная России по футболу