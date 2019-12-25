Аркадий и Борис Ротенберги пожертвовали 50 миллионов рублей Боткинской больнице

Это пожертвование стало самым большим для больницы за долгое время.

Предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги пожертвовали Боткинской больнице Петербурга 50 миллионов рублей. Об этом сообщило сетевое издание "47 новостей".

Для медицинского учреждения это пожертвования стало самым большим за последнее время. Ранее в адрес Боткинской больницы была направлена еще одна финансовая помощь. Сеть ортопедических салонов "Кладовая красоты", несмотря на закрытия магазинов, перечислила больнице миллион рублей.

Ранее стало известно, что полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина.

Фото: rbc.ru