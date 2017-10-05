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Аристарх Венес "Я бы каждый день делал День Учителя"

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Звезда сериала "Кадетство", актер Аристарх Венес поздравил учителей с праздником.

Аристарх Венес принимал участие в фестивале "КиноЭкспо" в Петербурге. Каналу PiterTV удалось пообщаться со звездой лично. 
Актер дал интервью и поздравил учителей с их профессиональным праздником.

Аристарх отметил, что у учителей "титанический труд" и пожелал им больше терпения: "Дорогие учителя! Я вас поздравляю с вашим профессиональным днем! И вообще, если честно, как мне кажется, ту работу, титаническую, которую вы делаете ежедневно, как по мне, то я бы каждый день считал вашим профессиональным праздником! Хочется пожелать терпения, веры в детей, в себя и просто здоровья! Берегите себя, вы делаете большое дело!"

Видео и фото - PiterTV

 

Теги: аристарх венес , день учителя , кадетство
Категории: Картина дня

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