Архивный комитет помог петербуржцу восстановить письмо от деда-фронтовика

В Сети опубликовали видео, на котором представлен процесс воссоздания семейной реликвии.

Специалисты Архивного комитета помогли жителю Петербурга восстановить письмо от дедушки-фронтовика. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Горожанин Вадим Гревцев обратился к губернатору Северной столицы Александру Беглову в социальной сети "ВКонтакте". Он попросил помочь прочесть письмо деда, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Градоначальник отозвался и привлек к делу сотрудников Архивного комитета.

С помощью современного оборудования и технологий эксперты восстановили записку.

Если вы также ищете информацию о своих родных, всегда можете обратиться в Архивы Петербурга. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.tv: концерт группы "Руки вверх" в Петербурге посетили тысячи горожан.

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