Архивный комитет помог петербуржцу восстановить письмо от деда-фронтовика

Специалисты Архивного комитета помогли жителю Петербурга восстановить письмо от дедушки-фронтовика. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Горожанин Вадим Гревцев обратился к губернатору Северной столицы Александру Беглову в социальной сети "ВКонтакте". Он попросил помочь прочесть письмо деда, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Градоначальник отозвался и привлек к делу сотрудников Архивного комитета.
С помощью современного оборудования и технологий эксперты восстановили записку.
Если вы также ищете информацию о своих родных, всегда можете обратиться в Архивы Петербурга.
Пресс-служба Смольного
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