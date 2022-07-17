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Архивный комитет помог петербуржцу восстановить письмо от деда-фронтовика

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В Сети опубликовали видео, на котором представлен процесс воссоздания семейной реликвии.

Специалисты Архивного комитета помогли жителю Петербурга восстановить письмо от дедушки-фронтовика. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. 

Горожанин  Вадим Гревцев обратился к губернатору Северной столицы Александру Беглову в социальной сети "ВКонтакте". Он попросил помочь прочесть письмо деда, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Градоначальник отозвался и привлек к делу сотрудников Архивного комитета. 

С помощью современного оборудования и технологий эксперты восстановили записку. 

Если вы также ищете информацию о своих родных, всегда можете обратиться в Архивы Петербурга.

Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.tv: концерт группы "Руки вверх" в Петербурге посетили тысячи горожан.

Видео: Телеграм / Правительство

Теги: архивный комитет, вов, история, культура, письмо от дедушки, эхо вов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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