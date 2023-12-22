Архитектурный облик Мурино утвердили в Ленобласти

Первостепенной задачей станет гармонизация новой застройки и повышение качества проектов.

Комитет по градостроительной политике 47-ого региона утвердил требования к архитектурному облику города Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский подчеркнул, что новые правила коснуться отделочных материалов, размещения оборудования на фасадах, подсветки и других аспектов строительства. Первостепенной задачей станет гармонизация новой застройки и повышение качества проектов, добавил чиновник. Он также отметил, что это событие является важным шагом для молодого и динамично развивающегося города.

Институт, который занимался согласованием архитектурного облика Мурино, был создан на базе комитета по градостроительной политике в 2021 году.

Ранее мы сообщили о том, что проект реконструкции лагеря "Зеркальный" подготовили в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ