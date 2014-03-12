Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему почему Россия не использует ядерное оружие против Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka-live.
Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это.
Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины
Также советник отметил, что ядерное оружие "никогда никого не сдерживало". В качестве примера он привел историю конфликта Великобритании и Аргентины из-за Фолклендских островов в 1982 году.
Ранее Арестович заявил, что Украине не стоит переживать из-за поставок газа в обход страны
Видео: YouTube / Alexey Arestovich
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