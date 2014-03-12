Он также считает, что ядерное оружие "никогда никого не сдерживало".

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему почему Россия не использует ядерное оружие против Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это. Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины

Также советник отметил, что ядерное оружие "никогда никого не сдерживало". В качестве примера он привел историю конфликта Великобритании и Аргентины из-за Фолклендских островов в 1982 году.

Ранее Арестович заявил, что Украине не стоит переживать из-за поставок газа в обход страны

Видео: YouTube / Alexey Arestovich