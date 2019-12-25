В Петербурге арестовали уроженца Узбекистана, обвиняемого в финансировании террористов

Мужчина поддержал деньгами знакомого, состоящего в незаконном вооруженном формировании.

Московский районный суд Петербурга постановил арестовать уроженца Узбекистана Рафикжона Ахмедова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина обвиняется в содействии террористам.

В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре прошлого года Ахмедов поддержал террористов рублем. Мужчина дважды перевел свыше 18 тысяч рублей на киви-кошелек знакомого, участвующего в деятельности незаконных вооруженных формирований, в том числе "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории РФ). Ахмедов и сам оказался приверженцем радикального течения в исламе и поддерживал электронную переписку с террористом.

Злоумышленника задержали 8 февраля, мужчина признал вину и не возражал против стражи. Под стражей мужчина пробудет до 7 апреля.

Свыше 350 человек арестовали в Петербурге за участие в протестах.

Фото: Piter.TV