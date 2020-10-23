В Петербурге арестован водитель грузовика, протаранивший несколько авто на Софийской

Обвиняемый отправился под стражу до 1 августа.

В понедельник, 5 июня, по решению Фрунзенского районного суда Петербурга был арестован подозреваемый в массовом ДТП на Софийской улице. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

В качестве обвиняемого предстал водитель грузовика Iveco: как выяснилось, он находился в состоянии наркотического опьянения в ходе аварии. Фигурант дела возражал против ареста и просил избрать в отношении него более мягкую меру пресечения. Аргументировал он это тем, что единственным кормильцем в семье, а его отец имеет хронические заболевания. Также он заявил о желании возместить ущерб пострадавшим и заявил, что не намерен скрываться. Тем не менее, правосудие удовлетворило ходатайство следствия. Обвиняемый отправился под стражу до 1 августа.

Напомним, что в субботу, 3 июня, примерно в 08:40 на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы водитель большегруза влетел в ехавший впереди Opel, а затем выехал на встречную полосу движения, где сбил ещё десять автомобилей. Водитель и 2 пассажирки "УАЗ Патриот" получили тяжёлые травмы, кроме того, пострадали двое детей 6 и 16 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее мы сообщили о том, что авария на улице Воскова с участием двух автомобилей и пешехода попала на видео.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга