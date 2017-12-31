Арест беременных женщин должен быть возможен только в особых случаях

В Госдуму внесен новый законопроект относительно ареста беременных женщин.

Сенатор Андрей Кутепов внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Законопроект разработан в целях защиты интересов детей посредством сохранения родственных связей с подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления родителем.

Кроме того, законопроект улучшает положение подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем. Заключение под стражу является самой суровой мерой пресечения. Принимая во внимание, что арест – это стресс не только для родителя, но и в первую очередь для ребенка, законопроектом предлагается применять рассматриваемую меру пресечения в отношении беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, только в исключительных случаях, а именно: по подозрению/обвинению в совершении особо тяжкого преступления; преступления против жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних; преступлений, сопряженных с осуществлением террористической деятельности и др.

При этом необходимо подчеркнуть, что законопроект не создает дополнительных возможностей избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, равно как и дополнительных трудностей для органов предварительного следствия. Если законодатель в целях защиты интересов детей считает возможным отсрочить отбывание наказание беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, даже после признания их виновными в совершении преступления, предлагается не заключать их под стражу на этапе, когда их вина еще не доказана. Содержание под стражей в подавляющем большинстве случаев применяется для удобства работы следователей и применение такой меры пресечения во многих случаях является избыточным.

Ограничение случаев применения меры пресечения в виде заключения под стражу к указанным в законопроекте лицам будет стимулировать использование альтернативных мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества и от семьи (например, домашний арест), предоставив таким образом возможность подготовить детей к возможной разлуке с родителем и осмыслить неотвратимость наказания без лишнего стресса, которому подвергаются лица при нахождении в СИЗО.