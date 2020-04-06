15-20% арендодателей согласились снизить платежи или дать отсрочку.

Арендодатели требуют у рестораторов и торговцев своевременно оплатить аренду. 70% торговых центров и 30% помещений стрит-ритейла отказывают в арендных каникулах или уменьшении платежей в период "нерабочих дней". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Получить снижение платы за аренду или вовсе отказаться от неё смогли лишь единицы кафе, ресторанов и магазинов, которые не могут работать до 30 апреля. 80% собственников помещений не реагируют на просьбы об отсрочке или платёжных каникулах и ссылаются на то, что соответствующего постановления правительства пока не было.

15-20% арендодателей согласились снизить платежи или дать отсрочку. Полностью освободить от арендной платы арендаторов смогли лишь 10% собственников помещений.

Ранее экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством.

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