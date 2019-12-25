Арендаторы покинули 13% помещений на Невском проспекте

За апрель-июнь на пяти центральных улицах появилось лишь 15 новых арендаторов.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, за апрель – июнь доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах Петербурга увеличилась на 5,9 п.п. и достигла 12,9%. Больше всего арендаторов потерял Невский проспект – 30 помещений или 11,1%.

На Большой Конюшенной свободны 12,5% помещений, на Большом проспекте П.С. – 12,7%. Относительную стабильность продемонстрировали ул. Рубинштейна и Старо-Невский проспект. В общей сложности за первое полугодие на ключевых торговых улицах закрылись 80 заведений, 35% пришлось на общепит.

За апрель-июнь на пяти центральных улицах появилось лишь 15 новых арендаторов, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Фото:Piter.TV