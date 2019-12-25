Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке "Северного потока-2"

Возможная причина — опасения из-за американских санкций.

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуны" отказался от участия в достройке "Северного потока-2". Об этом пишет РБК.

По данным издания, фирма МРТС , являющаяся арендодателем, больше не будет участвовать в создании газопровода в Балтийском море. Возможная причина — опасения из-за американских санкций.

Отметим, чтобы достроить СП-2, нужно использовать якорный трубоукладчик. При этом его должно сопровождать другое судно, оснащённое системой динамического позиционирования. Именно она будет удерживать корабль в одной точке без швартовки и якорей.

Второе судно, способное достроить "Северный поток-2" - "Академик Черский".

Ранее Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2".