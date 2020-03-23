Однако ограничение пока не снято для покупок устройств потребителями на территории Китая.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Apple снимает ограничения на покупку продукции за пределами Китая. Об этом сообщает сетевое издание MacRumors.

Известно, что в настоящий момент компания Apple сняла ограничение на покупку iPhone, планшетов iPad и ноутбуков MacBook Air. Фанаты "яблочной" продукции вновь могут покупать её в неограниченном количестве. Однако ограничение пока не снято для покупок устройств потребителями на территории Китая.

Напомним, что ограничения ввели из-за пандемии коронавируса.

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Видео:Apple/YouTube