Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Гааге. МИД России вызвал посла Нидерландов Доминик Баккер-Кюлинг в связи с обнаружением специальной техники, установленной в машине российского дипломата.
В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге
сообщение внешнеполитического ведомства России
Дипломату из Нидерландов указали на необходимость экстренно принять меры по недопущению аналогичных инцидентов, которые идут вразрез с положениями Венской конвенции о дипотношениях между сторонами.
Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все