МИД России вызвал посла Нидерландов для разговора.

Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Гааге. МИД России вызвал посла Нидерландов Доминик Баккер-Кюлинг в связи с обнаружением специальной техники, установленной в машине российского дипломата.

В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге сообщение внешнеполитического ведомства России

Дипломату из Нидерландов указали на необходимость экстренно принять меры по недопущению аналогичных инцидентов, которые идут вразрез с положениями Венской конвенции о дипотношениях между сторонами.

Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН.