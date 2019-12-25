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Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Гааге
Сегодня, 13:34
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lesjasap

Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Гааге

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МИД России вызвал посла Нидерландов для разговора.

Аппаратуру слежения обнаружили в автомобиле военного атташе России в Гааге. МИД России вызвал посла Нидерландов Доминик Баккер-Кюлинг в связи с обнаружением специальной техники, установленной в машине российского дипломата.

В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге

сообщение внешнеполитического ведомства России

Дипломату из Нидерландов указали на необходимость экстренно принять меры по недопущению аналогичных инцидентов, которые идут вразрез с положениями Венской конвенции о дипотношениях между сторонами.

Китай выступил за инициативу Путина по саммиту СБ ООН.

Теги: аппаратура слежения, военный атташе, гаага, мид, нидерланды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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