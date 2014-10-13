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Известная тату-модель Анжелика Андерсон решила стать певицей

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Известная тату-модель, ринг-герл M-1 Global Анжелика Андерсон решила стать певицей. Об этом она рассказала в интервью журналистам канала PiterTV.

Российская тату-модель, ринг-герл M-1 Global и участница шоу "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница" Анжелика Андерсон недавно приезжала в Петербург на турнир по миксфайту M-1 Selection. Журналистам PiterTV удалось взять интервью у извездной интернет-дивы.

Анжелика рассказала, что помимо работы моделью и ринг-герл в M-1 Global она решила заняться творчеством, а именно пением. Еще когда жила в Петербурге, девушка несколько раз посещала уроки вокала. И после переезда в Москву решила взяться за это серьезно. Звезда Instagram считает, что если сильно хотеть, то можно научиться петь, не занимаясь вокалом с детства. У Анжелики уже был дебют. Она пела на выставке РДС и получила от этого огромное удовольствие. 

Когда я спела свои первые четыре строчки, я получила такое ощущение, как будто я влюбляюсь! 

Анжелика Андерсон

Близкий друг Анжелики - Кирилл Мойтон, который совсем недавно записал совместный хит с хип-хоп исполнителем T-killah "Розовый Фламинго", написал песню и для подруги. 

 Я ему главное сказала - "Напиши музыку не о любви, не о детях, не о цветочках.. Напиши о мотивации. Напиши о вдохновении. Чтобы я могла выйти здесь на ринг, чтобы я могла выйти в любом месте. Чтобы я пела людям о вдохновении, чтобы они слушали и расцветали!"

 Анжелика Андерсон

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

 

Теги: m 1 global , m1 selection , анжелика андерсон , анжелика эндерс-ангельская , ринг герл , тату , тату модель
Категории: Новости России

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    Сегодня 16:20

    И ЭТО ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ КРАСОТОЙ? БЛИН, БЕСЯТ ДЕВУШКИ С ТАТУ

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