Известная тату-модель Анжелика Андерсон решила стать певицей

Известная тату-модель, ринг-герл M-1 Global Анжелика Андерсон решила стать певицей. Об этом она рассказала в интервью журналистам канала PiterTV.

Российская тату-модель, ринг-герл M-1 Global и участница шоу "Инстаграмщицы" на телеканале "Пятница" Анжелика Андерсон недавно приезжала в Петербург на турнир по миксфайту M-1 Selection. Журналистам PiterTV удалось взять интервью у извездной интернет-дивы.

Анжелика рассказала, что помимо работы моделью и ринг-герл в M-1 Global она решила заняться творчеством, а именно пением. Еще когда жила в Петербурге, девушка несколько раз посещала уроки вокала. И после переезда в Москву решила взяться за это серьезно. Звезда Instagram считает, что если сильно хотеть, то можно научиться петь, не занимаясь вокалом с детства. У Анжелики уже был дебют. Она пела на выставке РДС и получила от этого огромное удовольствие.

Когда я спела свои первые четыре строчки, я получила такое ощущение, как будто я влюбляюсь!

Анжелика Андерсон

Близкий друг Анжелики - Кирилл Мойтон, который совсем недавно записал совместный хит с хип-хоп исполнителем T-killah "Розовый Фламинго", написал песню и для подруги.

Я ему главное сказала - "Напиши музыку не о любви, не о детях, не о цветочках.. Напиши о мотивации. Напиши о вдохновении. Чтобы я могла выйти здесь на ринг, чтобы я могла выйти в любом месте. Чтобы я пела людям о вдохновении, чтобы они слушали и расцветали!" Анжелика Андерсон

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов