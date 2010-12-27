Героиня Ани Чиповской променяет обаятельного миллионера на простого пекаря из Малаховки.

В понедельник, 18 февраля, на канале СТС стартует романтичная комедия "Пекарь и красавица". По сюжету светская львица Саша Ларина (Аня Чиповская) променяет обаятельного ресторатора-миллионера (Алексей Макаров) на простого пекаря из Малаховки (Никита Волков).

"Слушайте, разве, когда мы влюбляемся, мы можем понять, почему нас зацепил именно этот человек. Это же химия: срабатывает что-то человеку неподвластное, как говорится, сердцу не прикажешь. Просто потому что, и все", — признается актриса, объясняя влечение своей героини к обычному парню.

История взаимоотношений между пекарем и красавицей будет разворачиваться как в Москве, так и в Лондоне, который воссоздали в одном из московских районов. "Оживить" столицу Великобритании помогли телефонные будки, двухэтажные автобусы и черный кэб.

Фото: пресс-служба сериала "Пекарь и красавица"