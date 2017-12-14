Антон Шкаплеров показал Крымский мост из космоса

Космонавт Антон Шкаплеров в своем Instagram опубликовал снимки Крыма и Крымского моста, сделанные с МКС.

Российский космонавт Антон Шкаплеров из космоса наблюдает за строительством Крымского моста.

Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. Антон Шкаплеров

Пользователи Instagram под опубликованными фотографиями поблагодарили Антона за красивые снимки. Некоторые даже признались, что мечтали увидеть Крымский мост из космоса.

Спасибо за высокое во всех смыслах качество фотографий

Антон, спасибо за фото. Привет из Севастополя! Ждем открытия моста чтобы стартануть к родителям в Ростов-на-Дону на бриллиантовую свадьбу - 60 лет, которая была, между прочим, 12 апреля, но на 3 года раньше полета Гагарина.

Крым.Россия.Красота

Приятно видеть дом с высоты космической станции. Привет из Севастополя)

Ураа!!Так хотела Крым с космоса .Спасибо!! Сегодня у нас пасмурно))В Крыму))

Фото: Instagram/anton_astrey