Антон Шипулин пока ждет решения CAS активно тренируется

Антон Шипулин записал видеообращение и разместил его в своем Instagram.

МОК не допустил нашего биатлониста Антона Шипулина а с ним еще десятки спортсменов из России к Олимпийским играм в Пхенчхане. В среду CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018.

Антон Шипулин не опускает руки. Пока наш биатлонист ждет решения CAS, он активно тренируется в Екатеринбурге. Именитый спортсмен в своем Instagram опубликовал видео к своим подписчикам, в котором говорит, что не опускает руки и надеется на благоприятный исход.

Под опубликованным видео сотни комментариев со словами поддержки:

Антон Якутия с вами!!! Держим кулачки. Все будет хорошо!!! Верим в правосудие.

Антон, мы молимся за тебя не переставая!

Пусть мечта сбудется , удачи и успехов Антон !!!!

Сил и бодрости духа! Вы - бойцы!

Надеемся вместе с Вами!!!!

Справедливость должна восторжествовать, удачи Антон!!!

Я хочу и надеюсь увидеть Вас на Олимпиаде Удачи!!! Вы наш чемпион !!!!

Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, которую составили канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл. Свое заключительное решение должны огласить сегодня, 8 февраля.

Фото и видео: Instagram/ Антон Шипулин