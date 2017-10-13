Антон Шипулин пока ждет решения CAS активно тренируется

МОК не допустил нашего биатлониста Антона Шипулина а с ним еще десятки спортсменов из России к Олимпийским играм в Пхенчхане. В среду CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018.
Антон Шипулин не опускает руки. Пока наш биатлонист ждет решения CAS, он активно тренируется в Екатеринбурге. Именитый спортсмен в своем Instagram опубликовал видео к своим подписчикам, в котором говорит, что не опускает руки и надеется на благоприятный исход.
Под опубликованным видео сотни комментариев со словами поддержки:
Антон Якутия с вами!!! Держим кулачки. Все будет хорошо!!! Верим в правосудие.
Антон, мы молимся за тебя не переставая!
Пусть мечта сбудется , удачи и успехов Антон !!!!
Сил и бодрости духа! Вы - бойцы!
Надеемся вместе с Вами!!!!
Справедливость должна восторжествовать, удачи Антон!!!
Я хочу и надеюсь увидеть Вас на Олимпиаде Удачи!!! Вы наш чемпион !!!!
Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, которую составили канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл. Свое заключительное решение должны огласить сегодня, 8 февраля.
Фото и видео: Instagram/ Антон Шипулин