Антон Долин: больше люблю фильмы "позднего Звягинцева"

Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино», привез в Петербург картину «Возвращение» Андрея Звягинцева и поделился с Питер ТВ мыслями о других работах режиссера.

Серия благотворительных кинопоказов от журнала «Искусство кино» в Петербурге открылась картиной «Возвращение» Андрея Звягинцева. Ее привез на киностудию «Лендок» кинокритик, журналист и новый главный редактор журнала «Искусство кино», Антон Долин.

По его словам, в далеком 2003-м году фильм «Возвращение» не был понят российским зрителем и сенсационный успех картины за границей вызывал только недоумение. Несмотря на это, без мнения, позитивного или негативного, после просмотра не оставался никто. Сегодня, проследив развитие Звягинцева на протяжении последних 14 лет, и посмотрев его более поздние, зрелые работы(«Левиафан», «Нелюбовь», «Елена»), у зрителя появилась возможность по-новому взглянуть на раннюю картину режиссера.

«Сегодня, когда Звягинцев стал одним из самых востребованных арт-режиссеров России, которого и любят, и ненавидят… Мало кто отматывает назад и смотрит, с чего все начиналось. А ведь картина «Возвращение» была по-настоящему ярким началом его карьеры! Мне кажется, попробовать по-новому посмотреть этот фильм – хорошая задача как для хейтеров, так и для обожателей режиссера», - поделился своими мыслями Долин.

Не смотря на уважение к творчеству «раннего» Звягинцева, Антон Долин признается, что более поздние, зрелые и остросоциальные работы режиссера ему нравятся больше. Картины «Левиафан», «Нелюбовь» и «Елена» критик считает не только виртуозно-исполненными, но и очень актуальными, смелыми, рассказывающими о том, что происходит в современной России и волнует каждого.

«У нас в стране не хватает режиссеров, которые могут и хотят сказать что-то интересное и острое про сегодня, а Звягинцев может», - закончил свою мысль кинокритик.