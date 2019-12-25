Проверочные рейды в Петербурге выявили 1050 открытых в пандемию заведений за три месяца

Всего специалисты проверили свыше 100 тысяч объектов.

Районные администрации Петербурга провели очередные рейды по проверке торговых центров, магазинов и точек общепита. Как сообщили в пресс-службе Смольного 22 июня, с конца марта по 22 июня специалисты проверяют, соблюдают ли объекты потребительского рынка установленные в период пандемии коронавируса правила.

За указанный период полиция,сотрудники Роспотребнадзора и администрации прошлись по 102 684 объектам, 1050 из них оказались нарушителями. Среди них выявили магазины с товарами не первой необходимости, точки общепита, салоны красоты, ломбарды, кальянные, автосервисы, компьютерные клубы. Большая часть нарушителей закрыла свои объекты после разъяснительной работы, остальные упорно продолжали деятельность, но вскоре получили уведомления о необходимости закрыть заведения.

На нарушителей составили административные протоколы, коронавирусные рейды продолжатся.

Ранее мы рассказывали, как ККИ поймал на нарушении маникюрный салон на Заневском.

Фото: pixabay