Депутат ЗакСа вызвал на рэп-батл оппозиционеров, потому что опасается за судьбу молодежи.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин собирается провести баттл против Навального. Он уже подготовил обращение, которое также отправит 16 ноября директору Фонда борьбы с коррупцией Роману Рубанову.

В письме депутат ЗакСа сообщает, что политика оппозиционеров вызывает у него опасения за судьбы молодежи, которая, по его мнению, не понимает истинный смысл происходящего. Анохин заявил, что ему есть что сказать.

Поединок депутат предлагает провести на открытой им же площадке для политических дискуссий "Антиверсус", где ранее состоялся политический баттл между Анохиным и Резником.

Напомним, что депутат ЗакСа направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить скандальный баттл Гнойного и Oxxxymirona. Он попросил проверить его на наличие призывов к экстремизму и разжиганию межнациональной розни. Также Анохин разглядел в нем оскорбление чувств верующих.

Фото: Piter.tv