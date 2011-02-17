Андрей Шпиленко: Уверен, что администрация Петербурга поддерживает "Родину"

Национал-консерваторы уже имеют 5% электорального рейтинга в Петербурге, и планируют повысить его до 15.

Партия "Родина" может стать союзником Смольного при обновлении городского парламента, а также готова помогать губернатору в работе. С таким заявлением выступил один из потенциальных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии Андрей Шпиленко.

Я уверен, что администрация города нас поддерживает, потому как понимает так же, как и горожане, мы можем многое дать городу — раз, принести новые идеи, инструменты и решения в городской парламент — два. Родина — партия патриотов, которая поможет обновить законодательное собрание города и стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга. Заявил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ), комментируя старт федеральной кампании и регистрацию в качестве кандидата лидера петербургского регионального отделения партии "Родина" Андрея Петрова

Петров накануне выразил уверенность в том, что "Родина" пройдет в ЗакС, несмотря на относительно поздний старт кампании. По его словам, национал-консерваторы уже имеют 5% электорального рейтинга в Петербурге, и планируют повысить его до 15.

Я согласен со своим коллегой и товарищем Андреем Петровым в том, что несмотря на относительно поздний старт, "Родина" ведет в Петербурге эффективную и настоящую, а не лозунговую кампанию. Наш рейтинг уже выше 5%, потому названная лидером местного отделения цифра в 15% более чем реальна. Убежден директор АКИТ

Такую уверенность потенциальный кандидат объясняет тем, что нынешние депутаты, к сожалению, не совсем прозрачны, люди почти ничего не знают ни о них самих, ни об их работе.