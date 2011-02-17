Андрей Шпиленко: Уверен, что администрация Петербурга поддерживает "Родину"

Партия "Родина" может стать союзником Смольного при обновлении городского парламента, а также готова помогать губернатору в работе. С таким заявлением выступил один из потенциальных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии Андрей Шпиленко.
Я уверен, что администрация города нас поддерживает, потому как понимает так же, как и горожане, мы можем многое дать городу — раз, принести новые идеи, инструменты и решения в городской парламент — два. Родина — партия патриотов, которая поможет обновить законодательное собрание города и стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга.
Заявил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ), комментируя старт федеральной кампании и регистрацию в качестве кандидата лидера петербургского регионального отделения партии "Родина" Андрея Петрова
Петров накануне выразил уверенность в том, что "Родина" пройдет в ЗакС, несмотря на относительно поздний старт кампании. По его словам, национал-консерваторы уже имеют 5% электорального рейтинга в Петербурге, и планируют повысить его до 15.
Я согласен со своим коллегой и товарищем Андреем Петровым в том, что несмотря на относительно поздний старт, "Родина" ведет в Петербурге эффективную и настоящую, а не лозунговую кампанию. Наш рейтинг уже выше 5%, потому названная лидером местного отделения цифра в 15% более чем реальна.
Убежден директор АКИТ
Такую уверенность потенциальный кандидат объясняет тем, что нынешние депутаты, к сожалению, не совсем прозрачны, люди почти ничего не знают ни о них самих, ни об их работе.
Мы с товарищами по партии сейчас проводим много встреч с людьми. К сожалению, они не знают своих избранников даже по именам. Доходит до смешного, стоим разговариваем с гражданами, так уж вышло прямо напротив депутатской приемной. Люди жалуются на свои беды, мы спрашиваем, почему вам не помогает действующий депутат? А мы не знаем, отвечают, как к нему обратиться и где его искать. Разве это нормально? Мы готовы наладить контакт между горожанами и администрацией и все вместе сделать наш Петербург лучшим местом. Думаю, губернатор это понимает и поддерживает нас.
Подытожил Шпиленко
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