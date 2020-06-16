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Андрей Кутепов будет вновь представлять ЗакС Петербурга в Совфеде
Сегодня, 16:15
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Андрей Кутепов будет вновь представлять ЗакС Петербурга в Совфеде

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Кандидатуру Кутепова поддержали 47 депутатов.

Представлять интересы Законодательного собрания Петербурга в Совете Федерации вновь предстоит Андрею Кутепову. Решение было принято на первом заседании городского парламента седьмого созыва, которое прошло 29 сентября. 

Кандидатуру Кутепова поддержали 47 депутатов. С 2016 года депутат является членом Совета Федерации от петербургского ЗакСа. С 2016 года Кутепов является председателем комитета Совета Федерации по экономической политике. 

Также ранее стало известно, что новым спикером ЗакСа Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский.

Фото: council.gov.ru

Теги: андрей кутепов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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