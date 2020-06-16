Андрей Кутепов будет вновь представлять ЗакС Петербурга в Совфеде

Кандидатуру Кутепова поддержали 47 депутатов.

Представлять интересы Законодательного собрания Петербурга в Совете Федерации вновь предстоит Андрею Кутепову. Решение было принято на первом заседании городского парламента седьмого созыва, которое прошло 29 сентября.

Кандидатуру Кутепова поддержали 47 депутатов. С 2016 года депутат является членом Совета Федерации от петербургского ЗакСа. С 2016 года Кутепов является председателем комитета Совета Федерации по экономической политике.

Также ранее стало известно, что новым спикером ЗакСа Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский.

Фото: council.gov.ru