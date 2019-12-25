Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Представитель СФ хочет, чтобы россияне работали с 4 по 8 января, исключая 7 число.

Сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году. Глава экономического комитета Совета Федерации хочет внести законопроект о сокращении числа каникул в январе 2021 года. Он надеется, что Минтруда одобрил инициативу о сокращении праздников в качестве компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за пандемии коронавируса.Он предлагает, чтобы граждане РФ работали с 4 по 8 января, а исключением станет только 7 число.

По данным Кутепова, проект предлагается "в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций". По словам сенатора, указанные изменения должны действовать исключительно в следующем году. Для этого необходимо внести поправки в статью 112 Трудового кодекса России.

Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО.