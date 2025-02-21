Андреева вышла в полуфинал турнира в Дубае

Россиянка обыграла в четвертьфинале вторую ракетку мира Швентек.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дубае.

В четвертьфинале турнира соперницей 14-й ракетки мира была польская спортсменка Ига Швентек, занимающую второе место в мировом рейтинге. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В полуфинале турнира Андреева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе.

Видео: YouTube / WTA