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Андреева вышла в полуфинал турнира в Дубае

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Россиянка обыграла в четвертьфинале вторую ракетку мира Швентек.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Дубае.

В четвертьфинале турнира соперницей 14-й ракетки мира была польская спортсменка Ига Швентек, занимающую второе место в мировом рейтинге. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В полуфинале турнира Андреева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, дубай, ига швёнтек, мирра андреева
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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