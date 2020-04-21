Анатолий Бышовец объяснил, почему сборная России провалилась на Евро-2016

По его мнению, Леонид Слуцкий оказался не готов к такому вызову.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью телерадиокомпании ТНВ рассказал о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу-2016. В последнее время в Сети появлялись комментарии бывших игроков той команды на эту тему.

Начнем с того, что жребий был благосклонен к команде Леонида Слуцкого, как в отборе к европейскому чемпионату, так и в финальной стадии. Та легкость, с которой команда отобралась на Евро-2016, не соответствовала реальному положению дел. Затем финальная часть наглядно это показала. Почитайте публикации Дзюбы на эту тему или того же Широкова, Глушакова. Они подтверждают, что Слуцкий не был готов к такому вызову. Наверное, было некое головокружение от успехов, но для тренера очень важно не столько побеждать, сколько уметь не проигрывать. Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР

Напомним, по итогам Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), а также сыграла вничью с Англией (1:1). По окончании турнира главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку.

Ранее Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым на Евро-2016.

Видео: YouTube / Sport24ru, UEFA, FC Rubin Kazan