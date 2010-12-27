По мнению эксперта, этот законопроект должен решить несколько задач.

Анатолий Аксаков прокомментировал законопроект о первоначальном взносе на ипотеку. Председатель Комитета ГД РФ по финансовому рынку сообщил "Экономика сегодня" о том, что документ действительно рассматривается в Государственной думе РФ.

Так, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду вкладов. Кроме того, по дастижению 20 % суммы от цены жилья клиенту выдадут ипотечный кредит.

Законопроект сейчас находится на согласовании, причем мы его еще в прошлом году отправляли в правительство РФ и получили оттуда замечания, которые сейчас учли. После этого опять отправили законопроект на согласование отметил он

Также Аксаков сообщил, что законопроект подготавливается в соответствии с требованиями Центробанка РФ.

В течение определенного промежутка времени гражданин накапливает на вкладе определенную сумму денег, государство ему, при этом, еще и помогает, выделяя некоторые средства, стимулирующие формирование данного вклада рассказывает Аксаков

По мнению эксперта, этот законопроект должен решить несколько задач. Во-первых, он это нововведение даст возможность россиянам купить собственное жилье, а, во-вторых, будет поддержан сектор жилищного строительства в России.

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