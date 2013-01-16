Аналитики выявили регионы с наибольшим неравенством доходов

Среднемесячные доходы россиян в прошлом году составили 35,7 тысячи рублей.

Регионы с наибольшим неравенством доходов населения выявили эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. О результатах исследования рассказывают "Известия".

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по неравенству доходов в прошлом году. Эксперты выяснили, что разница доходов богатых и бедных тут достигает 10,2 раза (215,9 тысячи рублей у первых и 21,2 тысячи рублей у вторых).

На втором месте оказался сосед – Ненецкий автономный округ. Богатые тут получают 201 тысячу рублей в месяц, а бедные 21,3 тысячу рублей (разница в 9,4 раза).

Москва оказалась на третьем месте с разницей доходов в 8,7 раза. Богатые тут получают 177,3 тысячи рублей, а бедные – 20,3 тысячи рублей.

Эксперты также выяснили среднемесячный доход россиян в прошлом году: он составил 37,7 тысячи рублей.

Ранее сегодня мы сообщали о другом исследовании, где россияне рассказали о желаемой зарплате для финансовой независимости

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