Россияне рассказали о желаемой зарплате для финансовой независимости

В зависимости от возраста россияне хотят иметь свое дело, рассчитывают на накопления или зарплату.

Большинство россиян считают, что для финансовой независимости им нужно зарабатывать 74,9 тысячи рублей ежемесячно. Эту информацию выяснили в исследовании СК "Сбербанк страхование жизни", передает РБК.

Основным признаком финансовой независимости участники опроса назвали достойный заработок (82%).

Финансово независимыми человеком россияне считают того, кто сам себя обеспечивает (64%), имеет свою жилье (55%), постоянный доход покрывает все его потребности (49%), много путешествует (32%), помогает близким (24%) и получает пассивный доход (15%).

В зависимости от возраста россияне по разному видят способы получения доходов. Люди в возрасте от 18 до 30 лет хотят иметь собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости (42%), а россияне от 30 до 40 рассчитывают на свои накопления. А вот люди в возрасте от 50 до 60 лет рассчитывают только на зарплату.

63% жителей крупных городов средних российских городов назвали себя финансово независимыми. Большинство из них проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

Опрос проводился в прошлом году среди более 500 тысяч человек из 37 городов.

Ранее мы сообщали, что телефонные мошенники в России стали терпеливее

Фото: pixabay